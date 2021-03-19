Avrupa Ligi'nde ırkçılık skandalı
Rangers'ın orta saha oyuncusu Glen Kamara, Steven Gerrard'a Slavia Prag maçında ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.
Avrupa futbolunun zirvesinde bir kez daha ırkçılık gündemde. Slavia Prag'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'ı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta yaşananlar büyük tepki topladı.
Rangers menajeri Steven Gerrard, Glen Kamara'nın Slavia Prag'ın savunma oyuncusu Ondrej Kudela tarafından ırkçı istismara uğradığını söyledi. Gerrard, oyuncusunu 'yüzde 100' güvenle desteklediğini ifade etti.
Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşandı.
Maç sonrası konuşan Gerrard gazetecilere, "Kötü bir kaybeden görüntüsü çizerek bahanelere sığınmayacağım ancak kızgınım, çünkü Glen Kamara'ya ırkçı sözler kullanıldı. Etrafındaki diğer oyuncular bunu duydu. Ona sahayı terk etmek isteyip istemediğini soracaktım ve kararı ne olursa olsun ona destek verirdim. Ama oyuncular sahada kaldılar, bu onların kararıydı. Umarım UEFA bu konuyu halının altına süpürmez" ifadelerini kullandı.
Slavia Başkanı Jaroslav Tvrdik ise yaptığı açıklamada, Rangers'ın iddialarını yalanlarken, "Tüm durumun UEFA tarafından detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz." dedi.
Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdiğini duyurmuştu.
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