Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi
Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan sonradan da tepkiler nedeniyle geri adım atan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi.
Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan, ancak tepkiler nedeniyle de geri adım atan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi.
Başkentte İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) merkez binasının arkasındaki Giulio Caccini sokağındaki bir duvara, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus Başkanı Agnelli'yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden bir resmi çizildi. Sokaktan geçenlerin resmin fotoğrafını çektiği görüldü.
Duvar resmini dün gece çizdiği belirtilen Laika MCMLIV isimli sanatçı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sadece zengin kulüplere özel, onların davet edildiği bir lig, taraftarların ve tüm dünyanın hayallerinin ölümüdür. Bu aynı zamanda futbolun ölümüdür." ifadesini kullandı.
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.
Söz konusu projeye dahil olan İngiliz takımları, dün tek tek Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklarken, bugün de İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Video Haberler
- Yemin ettiler... Cumhur ittifakı en çok o ismi alkışladı
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Erdoğan görevden aldı
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu