Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün Ukrayna ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 10:56
Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın düzenlediği Avrupa Voleybol Şampiyonası’na zaferle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün 2. maçına çıkacak.

Filenin Sultanları'nın, Ukrayna ile karşılaşacağı müsabaka, TSİ 20.30'da TRT SPOR Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, daha önce Romanya'yı 3-1 yenmişti.


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