Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün Ukrayna ile karşılaşacak.
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın düzenlediği Avrupa Voleybol Şampiyonası’na zaferle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün 2. maçına çıkacak.
Filenin Sultanları'nın, Ukrayna ile karşılaşacağı müsabaka, TSİ 20.30'da TRT SPOR Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, daha önce Romanya'yı 3-1 yenmişti.
Video Haberler
- Dehşet anları kamerada! Taksiciye bıçaklı gasp
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı değerlendirme
- Habertürk canlı yayınını karıştıran sözler
- Timsah bir anda böyle kaptı
- Taliban dehşeti kamerada!
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!
- Canlı yayında Taliban dehşeti
- 'Mehdiliğini' kabul etmeyen müridi öldürdü
- Nusret'e çalışanlarından kötü haber!