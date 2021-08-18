A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı Ebrar Karakurt'un 26 sayısıyla 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı ilk maçta ev sahibi Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve 103 dakika süren maçın ilk setinde kötü bir oyun koyan milliler, seti 25-23 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. Sonraki setlerde toparlanan ay-yıldızlılar, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla arka arkaya üç set kazandı ve rakibini 3-1 mağlup etti.
Millilerde Ebrar Karakurt, 26 sayı ile maçın en skoreri oldu. Eda Erdem Dündar 15, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay 2, Tuğba Şenoğlu ve İlkin Aydın ise birer sayı ile oynadı.
Filenin Sultanları, D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
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