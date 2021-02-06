Avrupa'da Boğaziçi'ne destek eylemleri
Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nde, Almanya’nın başkenti Berlin'de, Nürnberg şehrinde, Yunanistan’ın başkenti Atina'da ve İspanya’nın Barselona şehrinde öğrenciler Boğaziçi’ne destek eylemleri yaptılar.
Avrupa’nın birçok ülkesinde, rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasına karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına destek eylemler yapıldı.
Fransa’nın Sobonne Üniversitesi’nde öğrenciler, “Kayyuma Hayır” yazılı pankartlarla basın açıklaması yaptılar. Yunanistan’ın Atina şehrinde “Kayyum rektör istemiyoruz” yazılı pankartla yürüyüş yapan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Almanya’nın Berlin ve Nürnberg kentinde kent meydanında bir araya gelenler basın açıklaması yaprak Boğaziçi’ne destek verdiler. Barselona’da ise öğrenciler, “Aşağı Bakmayacağız” dövizleriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
BERLİN’DE YAPILAN BOĞAZİÇİ EYLEMİNE ŞARKICI “EZHEL” DE KATILDI
Berlin’de yapılan Boğaziçi’ne destek eylemine ünlü rap şarkıcısı “Ezhel’de” katıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olan şarkıcı Ezhel, “Yaşamaya çalışıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz. Kendimizi ifade etmekte bile zorlanıyoruz. Ağzımızı bile açamaz hale geldik” dedi.
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