Avrupa’da Kovid-19 aşısına bu yıl izin çıkması umuluyor
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa’da yeni tip koronvirüse (Kovid-19) karşı bir aşıya bu yıl içinde izin verileceğine ilişkin iyimser olduğunu söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke basınına yaptığı açıklamada, eyalet yönetimlerden aşı merkezlerinin aralık ortasına kadar hazır hale getirilmesini istediğini belirtti.
Aşı merkezlerinin gelecek ayın ortasına kadar hazır olmasının başarılabileceğini ifade eden Spahn, "Avrupa'da bir aşıya bu yıl onay çıkması konusunda iyimser olmak için nedenler var. (Onayın) Ardından hemen aşı yapmaya başlayabiliriz" diye konuştu.
Spahn, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ikili anlaşmalar kapsamında Almanya için 300 milyon dozdan fazla aşı temin edildiğini aktararak, "Kişi başına iki doz aşı yapılması halinde bile kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve başka ülkelerle de paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Maliye Bakanı Olaf Scholz da aralık ayında aşıya başlanabilmesi için hazırlık yapıldığına işaret ederek, aşılamaya beklenilenden daha önce başlanabileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
Video Haberler
- Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti