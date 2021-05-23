Marcao'nun imza töreninde Fatih Terim rüzgarı!

23 Mayıs 2021 Pazar, 08:20

Galatasaray ile sözleşme yenileyen Brezilyalı futbolcu Marcao, imzanın ardından kişisel sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Marcao "Bana kimse inanmazken siz bana inandınız. İyi günümde, kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler Hocam" ifadelerini kullandı.

Bir gün önce kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Terim'i ağır bir dille eleştirmişi. Marcao'nun bu tavrı sosyal medya ve kulüp üyeleri arasında ses getirdi.

Marcao, imza töreninin ardından GSTV'ye ise şunları söyledi:

"Böyle büyük bir camiada üç sene daha oynayacağım için çok mutluyum. Kontratımı yeniledim. Güzel ve duygusal anlar yaşadık. Başkanımıza, yönetimimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı tanıdılar ve tekrar kontratımı yenilediler. Ailemle ben burada çok mutluyuz. Özel bir parantez de Fatih hocama açmak istiyorum. İlk geldiğimde benimle ilgili olumsuz haberler çıkmıştı. Beni keşfeden, bana güven veren kendisidir. İlk günden beri bana baba gibi davrandı. Hep yanımdaydı. Sadece benim değil ailemin de yanındaydı. O yüzden Fatih hocama bir kere daha teşekkür ediyorum."