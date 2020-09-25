Avrupa’daki muhaliflere MİT’in suikast uygulayacağı iddiası

25 Eylül 2020 Cuma, 09:58

Avusturya’da ülkedeki kimi siyasetçi ve yazarlara suikast planlandığı iddia edildi. Avusturya makamlarına teslim olan ve ‘MİT ajanı olduğunu’ öne süren Feyyaz Ö., Berivan Aslan’a suikast hazırlığı içinde olduğunu, MİT’in Aslan’ın yanı sıra Peter Pilz ve Andreas Schieder’e de suikast planladığını iddia etti. Pilz ve Aslan’ın özellikle Avusturya’daki ajan ağları konusunda yaptıkları uyarılar nedeniyle hedef alındıkları düşünülüyor.

BirGün’ün haberine göre, Viyana’daki Türkiye Büyükelçiliği ile görüşen SZ gazetesi, büyükelçiliğin konuyla ilgili olarak Avusturya makamları tarafından bilgilendirilmediğini, kendisiyle de herhangi bir temasta bulunulmadığını belirtti. Büyükelçi Ozan Ceyhun’un “iddiaların inandırıcı olmadığını” düşündüğü bildiriliyor.

TOPUZ DAVASINDA TANIK OLMUŞTU

Suikast iddiasını ortaya atan Feyyaz Ö. tartışmalı bir figür. Emekli olana kadar Türk gizli servisinde çalıştığını ve görev için Avusturya'ya geldiğini belirten Feyyaz Ö.’nün MİT ile bağlantısının ne düzeyde olduğu soru işareti. Ancak Feyyaz Ö.’nün Türkiye'ye yabancı olmadığı biliniyor. ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz aleyhine ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Fethullahçı yapıyla bağlantılı olmak’ suçuyla açılan davada tanık olarak ifade vermişti. Topuz, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MİT VARLIĞI SORGULANIYORDU

Dava siyasi anlamda da dikkat çekici. Eylül başında Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtı kişilere ilişkin bilgileri Türkiye’ye sızdıran bir casus yakaladıklarını açıklamıştı.

Daha sonra Ankara aleyhine ciddi iddialar öne sürmüş ve Avusturya'da Türk casusluğuna "yer" olmadığını söylemişti. Açıklamaların arka planında ise Haziran ayında Viyana'da Türkiyeli göçmenler arasında çıkan çatışmalar vardı. Haziran ayında yaşanan olaylardan sonra Viyana, "Türkiye'nin ülkede çatışmalara yol açtığını" kanıtlamak istedi. Resmi makamlar Avusturya'daki MİT eylemlerinin sistemli bir şekilde sürdüğünü iddia ediyor.















