Avrupa’nın İlaç Düzenleme Kurulu’ndan mRNA tabanlı Covid-19 aşılarıyla ilgili karar

09 Temmuz 2021 Cuma, 17:54

Avrupa'nın İlaç Düzenleme Kurulu yaptığı açıklamada, çok nadir görülen kalp iltihabı ile Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşıları arasında olası bir bağlantı bulduğunu belirterek, aşıların faydalarının herhangi bir riskten daha ağır bastığını vurguladı.

AB İlaç Düzenleyicisi Pfizer, BioNTech ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA tipi koronavirüs aşılarının olası yan etkileri arasına kalp zarı iltihabının da eklenmesini önerirken; kaçış sendromu hastalığı olan kişilerin Johnson & Johnson'un koronavirüs aşısını kullanmamalarını tavsiye etti.

Geçtiğimiz ay, ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu ergenlerde ve genç yetişkinlerde nadir görülen kalp enflamasyonu için Pfizer/BioNTech, ve Moderna Covid-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıklamıştı.