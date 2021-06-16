Avukat Ersöz'den Balyoz davası tepkisi: Üzülmek mi kızmak mı lazım bilemiyorum

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:52

Avukat Hüseyin Ersöz, Balyoz davasıyla ilgili yaşanan gelişmeye "Balyoz Davası’nın Yargıtay tarafından bozulduğu haberini okuyunca şaşırmamak elde değil. UYAP’ta dosyanın incelemede görünmesi bir yana bizlere ulaşan bir tebligatta yok!" tepkisini gösterdi.

Ersöz, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"NE YORUM YAPILABİLİR Kİ"

Sanık Müdafilerine tebliğ edilmeyen ve içeriğini malum medyadan öğrendiğimiz bir karara ne yorum yapılabilir ki. Biz hukukçuyuz ve haberlere değil, Yargıtay’ın Karar metnine itibar ederiz. Ancak anlaşılıyor ki Sanık Müdafileri bir kez daha ikinci planda…

"HABERİNİ OKUYUNCA ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL"

Balyoz Davası’nın Yargıtay tarafından bozulduğu haberini okuyunca şaşırmamak elde değil. UYAP’ta dosyanın incelemede görünmesi bir yana bizlere ulaşan bir tebligatta yok! Haberin gerçekliği değil tartıştığım. Fakat yargının bu durumuna üzülmek mi kızmak mı lazım bilemiyorum.