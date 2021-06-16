Kaftancıoğlu'ndan bürokratlara 'Paramount Otel' göndermesi!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bi kerecik olsun şu garibanı lüks tatile gönderelim otel masraflarını karşılayalım demez mi arkadaş dediğin" diye yazdı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum’da Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e göndermede bulundu.
"LÜKS TATİLE GÖNDERELİM DEMEZ Mİ ARKADAŞ DEDİĞİN"
"Bugünkü sitemim arkadaşlarıma, yakınlarıma" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bi kerecik olsun şu garibanı lüks tatile gönderelim otel masraflarını karşılayalım demez mi arkadaş dediğin. Görünen, bi tane bile arkadaş edinememişim ömrü hayatımda… Yanarım da buna yanarım" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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