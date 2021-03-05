Avukat Mert Yaşar'ın tutukluğuna itiraz reddedildi: ‘Bu mesele Mert Yaşar’ı aşmıştır’

05 Mart 2021 Cuma, 12:29

Twitter’da AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in yaptığı bir açıklamaya dair haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatılan avukat Mert Yaşar, sulh ceza hakimliği tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan tutaklandı. Yaşar’ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal tutukluluğa yaptıkları itirazın dün İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği reddedildiğini açıklayarak, “Müvekkilimin tutuklanma amacının hükümet politikalarını eleştiren tüm toplumu susturmak olduğunu düşünüyorum. Her türlü eleştirinin TCK 299 Cumhurbaşkanına hakaret içerisene sokulabileceğini görmüş olduk. Burada hiçbir şekilde kanuni unsurları oluşmadan hükümete yönelik bir eleştirinin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gibi değerlendirilmesi ve en son çare olarak tutuklanma yasağı olan bir konu da ifadeye vermeye kendisi gelmiş bir avukatın bile tutuklanması aslında kamuoyuna bir gözdağıdır. Susturma amaçlıdır” dedi.

‘KANUNLA AÇIKLAYABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanması ile tutuklamaya itiraz incelemesinin aynı güne denk geldiğini belirten Köksal, “Ancak ne yazık ki bu karar eylem planının uygulanma iradesinin Sulh Ceza Hakimliklerine henüz yansımadığının göstergesidir” dedi. Köksal konuşmasını şöyle devam etttirdi:

“Özellikle AİHM içtihatları ve Avrupa Konseyi metinleri ile eleştirilen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu isnadıyla ve bu isnat suç oluşmadığı hâlde dolaylı şekilde yapılarak bir avukatın tutuklanması hukukla ve kanunla açıklanabilecek bir şey değildir. İtirazımız kapalı devre şeklinde işleyen Sulh Ceza Hakimliği sistemi içinde reddedildi. Savcılığın resen serbest bırakma yetkisi bulunmakta. Dosya Şu anda Adalet Bakanlığı’nda. Bu suçun unsurlarının oluşmadığını tartışarak Adalet Bakanlığı kovuşturma izni vermeyebilir. Ancak ne yazık ki bu dosyada olan ceza muhakemesine ilişkin hukuka aykırılıkları hukuk ve kanunla açıklayabilmek mümkün olmadığından, tutuklama açısından beklentimizi bireysel başvuru yoluna çevirmiş durumdayız. AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü ve tutuklamaya ilişkin içtihatları açıktır.”

‘İKTİDARI ELEŞTİRDİM'

Yaşar, tutuklanmadan önce yaptığı savunmasında, Twitter mesajında Cumhurbaşkanı’nı hedef almadığı ve hakaret anlamına gelebilecek bir ifade kullanmadığını belirtmişti. Mesajının dilbilgisi açısından sorunlu olduğunu belirten Yaşar, “Amacının çok dışında anlaşılmıştır. Bu tweetle öncelikle kadın haklarını hedef alan, cinsiyetçi siyaset yürüten, insanların yatak odasına karışan, kimin kiminle cinsel ilişki kuracağına, ne zaman evlenmesi gerektiğine, kaç çocuk yapması gerektiğine karar vermeye çalışan, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmayı hedef güden, çocuk istismarcılarını mağdurlarla evlendirip, hapisten kurtarmayı düşünen iktidar eleştirilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.