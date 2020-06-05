Avukat Ünsal: ‘Adalet talebiyle iki avukat ölürse ne yapacaksınız’

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Cezaevinden Cumhuriyet gazetesine bir mektup yazan avukat Aytaç Ünsal, “Bizler yargılandığımız davada hukuksuzluğun son bulması için ölüm orucundayız. Adalet istiyoruz” dedi.

Kamuoyuna seslenen Ünsal, “Adil yargılanma hakkı için iki avukat ölürken peki sizler neler yapacaksınız?” diye sordu. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu ÇHD üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı ve tutuklandılar. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada ise tahliye edildiler.

Ancak avukatlar hakkında tahliye kararı verilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden aynı mahkeme sanık avukatlar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Tahliye edilen 6 avukat özgürlüklerinin ilk gününde yeniden tutuklandı. Kısa bir süre sonra ise tahliye kararı veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Alpar, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, aynı mahkemenin üye hâkimi Serkan Baş ise İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sürgün edildi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi. Avukat Ebru Timtik “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Timtik ve Ünsal önce açlık grevi eylemine başladılar.

Ünsal açlık grevinin 63’üncü, Timtik ise 94’üncü gününde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi. Ünsal 123, Timtik ise 154 gündür ölüm orucunda.

HUKUKSUZLUK SON BULSUN

Aytaç Ünsal mektubunda ölüm orucunda yaşamını yitiren Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak’ın adil yargılanma hakkı için ölümü göze almak gerektiğini gösterdiklerini belirterek, “Halk olarak direnme hakkımızı canlarıyla korudular.

Baskı ve yasaklar kuşatmasını kırdılar. Onların avukatları olarak bizler taleplerinin kabul edilmesini, yargılandığımız davadaki hukuksuzluğun son bulması için ölüm orucuna devam ediyoruz. Halkın Hukuk Bürosu üzerindeki baskıların kaldırılmasını istiyoruz” diye yazdı.

Ünsal mektubunu şu sözlerle sonlandırdı: “Avukat Halit Çelenklerin, Niyazi Ağırnaslıların, Fuat Erdoğanların öğrencileri olarak halkımız, vatanımız ve adalet için ölmeye hazırız. Adil yargılanma hakkı için iki avukat ölürken sizler ne yapacaksınız?”