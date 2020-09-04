Avukat Ünsal’a ‘şartlı’ tahliye
Yargıya 16. Ceza Dairesi, ölüm orucunda olan tutuklu avukat Aytaç Ünsal'ın cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal, "Hepinizin emeğiyle oldu, sevgisiyle ve sahiplenmesiyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Biz kazanacağız" dedi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan hükmen tutuklu Avukat Aytaç Ünsal’ın, “iyileşinceye kadar” infazının durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.
Örgüt üyeliğinden mahkûm edilen ve ölüm orucunda olan Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik, Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamazlar” raporuna karşın İstanbul’daki yerel mahkeme tarafından tahliye edilmemişti. Timtik, 27 Ağustos’ta yaşamını yitirmişti.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dün ÇHD’li avukatların örgüt üyeliğinden mahkûm edildiği dosyayı görüştü. Daire, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve 214 gündür ölüm orucunda olan Ünsal’ın cezasının infazının iyileşinceye kadar durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.
Kararda, Adli Tıp’ın, “cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımından tehlike yaratacağı” şeklindeki raporuna işaret edildi. Ünsal’a yurtdışı çıkış yasağı koyan dairenin davada esasa ilişkin bir karar verdiği ve imzaların tamamlanmasının ardından kararı açıklayacağı öğrenildi.
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