Avukatlar çoklu baro sistemine karşı neden miting yapıyor?
AKP, en fazla üyeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulmasının yolunu açan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun tasarısına karşı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun çağrısıyla çok sayıda avukat Salı günü İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenledi. Avukatlar çoklu baro sistemine neden karşı çıkıyor? Ege Tatlıcı'nın video haberi.
Video - Haber: Ege Tatlıcı
Avukatlık kanunu ve baroların yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısına karşı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun çağrısıyla çok sayıda avukat Salı günü İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenledi.
Miting sebebiyle, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, miting sırasında yaptığı konuşmada, "Avukatlar olarak bu teklifin evrensel hukuk normlarına, anayasaya aykırılığını kanıtlayacağız" dedi.
Avukatlar çoklu baro sistemine karşı neden miting yapıyor?
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