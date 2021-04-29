Avukatlar için 'tam kapanma' düzenlemesi
Adalet Bakanlığı, yargısal faaliyetleri icra eden avukatların tam kapanma sürecinde kısıtlamaya tabi olmayacağını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanmada yargısal faaliyetlerin aksatılmaması adına avukatların kısıtlamaya tabi olmayacağı hatırlatıldı.
Bilgilendirmede, İçişleri Bakanlığı'nca konuya ilişkin yayımlanan genelgede kısıtlamadan muaf tutulacak meslek gruplarına avukatların da eklendiği ifade edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin genelgede avukatlara yönelik şu ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı:
"Genelgenin ekinde yer alan 'Muafiyet Yerler ve Kişiler' Listesi'nin 33'üncü ve 34'üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin, sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir."
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber