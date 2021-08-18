Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas'tan zorunlu aşı kararı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:19

Havayolu şirketinin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları’nda görev yapan pilotlar, kabin ekipleri ve havalimanı çalışanları 15 Kasım'a, diğer çalışanlar 31 Mart 2022'ye kadar Kovid-19 aşısı yaptırmak zorunda olacak.

Personelin tamamen aşılanmasının virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacağını belirten Qantas Grup Başkanı Alan Joyce, "Tam aşılanmış bir iş gücüne sahip olmak, çalışanlarımızı virüse karşı koruyacak, aynı zamanda müşterilerimizi ve uçtuğumuz toplumları da koruyacak. Bir mürettebat birden fazla şehre uçabilir ve tek bir günde binlerce insanla iletişim kurabilir. Bu virüsün yayılma potansiyeli göz önüne alındığında personelin aşı olduklarından emin olmamız çok önemli.’’ ifadelerini kullandı.

Qantas Grup altında faaliyet gösteren Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları'nın toplam 30 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Kasım 1920’de kurulan Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, Jetstar ile birlikte iç hatlardaki uçuşların yüzde 65’ini karşılarken, ülke dışına yapılan uçuşlardaki pazar payı yaklaşık yüzde 15.

Avustralya’da şubat sonunda başlayan aşı uygulamasında vatandaşlara seçenek olarak sadece, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşıları sunuluyor.

Yavaş ilerlediği eleştirilerine uğrayan aşılama çalışmalarında ülke genelinde ilk doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 48,3, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 26,7.