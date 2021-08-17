Türkiye'de kaç milyon Covid-19 aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

17 Ağustos 2021 Salı, 11:46

Küresel çapta yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Türkiye'de 13 Ocak Çarşamba günü başlayan Covid-19 aşılamasında, son olarak toplam uygulanan doz sayısı 85 milyon 13 bin 934 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 17 Ağustos saat 11.39 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 526 bin 525, ikinci doz aşı 33.561.709 olarak kaydedildi.

Üçüncü doz aşı miktarı ise, 16 Ağustos verilerine göre 6 milyon 815 bin 458 olarak belirtildi.

DÜNYADA DURUM NASIL?

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar 620 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer aldı.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 830 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

13 Ağustos'taki verilere göre; Çin'i 523 milyon 670 bin ile Hindistan, 353 milyon 860 bin ile ABD, 160 milyon 60 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 96 milyon 850 bin ile Almanya, 87 milyon 180 bin ile İngiltere, 82 milyon 138 bin ile Türkiye, 79 milyon 290 bin ile Fransa, 79 milyon 50 bin ile Endonezya, 74 milyon 800 bin ile Meksika, 73 milyon 290 bin ile İtalya, 68 milyon 640 bin ile Rusya, 60 milyon 450 bin ile İspanya ve 51 milyon 140 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 620 milyon dozu aştı.