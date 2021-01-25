Avustralya, Pfizer'ın Covid-19 aşısını onayladı: Yaşlı insanlar için “klinik karar” gerekiyor
Pfizer tarafından yapılan sunumun kapsamlı ve bağımsız olarak incelendiğini belirten Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), Covid-19 aşısının gereken yüksek güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşıladığına karar verilmesinin ardından, Avustralya’da kullanılması için onaylandığını duyurdu.
Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi, ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısını onayladığını açıkladı. Onayın 2 yıl süreyle geçerli olacağına dikkat çekilen açıklamada, aşının Avustralya'da ve yurt dışındaki güvenilirliğini izlemeye devam edileceği vurgulandı.
Aşının 16 yaş üstü sağlıklı bireylere yapılmasının onaylandığını ancak yaşlı ve sağlık açısından zayıf insanlara uygulanması için ‘‘klinik kararı’’ gerektiğini ifade eden Avustralya Sağlık Müsteşarı Dr. Brendan Murphy, "Aşılamanın yararlarına karşın riskleri de dikkate alınmalıdır" dedi.
AVUSTRALYA’DA KULLANILACAK İLK AŞI
Avustralya’da kullanılacak ilk aşı olma özelliğini elden eden Pfizer aşısının onaylanmasının ardından açıklamada bulunan ve kararı memnuniyetle karşıladığını anlatan Başbakan Scott Morrison, hükümet olarak hedeflerinin, ‘‘Avustralyalıları güvende tutmak, hayatları ve geçim kaynaklarını korumak’’ olduğunu söyledi.
Aşılama çalışmasına şubat sonunda başlamayı düşündüklerini aktaran Başbakan Morrison, "Hem AZ (AstraZeneca aşısı) hem de Pfizer için dünya çapında üretim ve teslimatta gördüğümüz zorluklar nedeniyle, aşılamaya başlamak için şubat ortasından çok şubat ayının sonlarına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU
Aşıya onay veren TGA’nın "güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt ise başlangıçta haftada 80 bin Avustralyalıyı aşılmayı planladıklarını bildirdi.
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