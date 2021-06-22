Avustralya'da fare istilası cezaevini boşalttırıyor
Avustralya'yı esir alan son dönemlerin en kötü fare istilasından nasibini alan bir hapishane için boşaltma kararı alındı.
Yaklaşık 420 mahkum ve 200 çalışanın 2 hafta içinde başka cezaevlerine nakledileceğini açıklayan Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, ölen farelerin çürümeye başlamasıyla kurtlanma ve böceklenme sorununun da baş gösterdiğini aktardı.
Mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu söyleyen Severin, ‘’Personeli ve mahkumları sağlıklarına zarar verebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyoruz’’ dedi. Fare istilasının son haftalarda daha yoğunlaştığını belirten yetkili, cezaevinin farelerden temizlenip dezenfekte edilmesi ve onarımdan geçmesi için boşaltma adımının atılması gerektiğine dikkat çekti.
Sputnik'in aktardığına göre cezaevi altyapısına büyük zarar veren farelerin kabloları ve tavan panellerini kemirmesi, güvenlik sorunu yarattı. Bu sebeple, cezaevini temizleme operasyonun 4 ay sürmesi bekleniyor.
İstiladan Queensland, Victoria, Güney Avustralya eyaletleri de etkilenmiş durumda. 2020 baharında hasat mevsimi sırasında başlayan istilayla başa çıkamayan bu iki eyalette milyonlarca fare cirit atıyor. Çiftlikleri saran binlerce kemirgen yüzünden yer hareket eder gibi gözüküyor. Çiftçi Ron Mckay, manzarayı ‘’Zemin geceleri etrafta koşturan binlerce farenin hareketiyle sallanıyor’’ diye betimledi.
Tarlalarda mahsul kaybına neden olan fareler, evler, okullar, hastaneleri basıp ısırma vakalarına da imza atıyor. Süper marketlere de dalmaları yüzünden yiyecekler kapalı haznelerde saklanıyor.
Küresel ısınmanın tetiklediği uzun süreli kuraklık ve bitmeyen orman yangınlar yüzünden nüfusu azalan farelerin ardından gelen yağmurlar ve verimli hasatla coştuğu üzerinde duruluyor.
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'