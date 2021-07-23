Avustralya'dan Pfizer/BioNTech aşısı kararı
Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı. TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Covid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi" dedi.
TARİH VERİLDİ
Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.
TAG’ın onayının ardından aşının kullanıma sunulması için yaş kategorisinde hangi gruplara öncelik tanınacağı konusundaki kararı Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) verecek.
ATAGI tarafından onay verilmesiyle, bağışıklık sistemi zayıf veya altta yatan tıbbi durumları olan çocukların aşılanmasının hızlı şekilde yapılması bekleniyor.
İlk Covid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti.
Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
İlgili Haberler
- Araştırma: Pfizer/BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?
- İsrail Başbakanı Bennett: "Yeni aşı sevkiyatı için Pfizer/BioNtech ile anlaşma imzaladık”
- Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak
- Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı için FDA'ya başvuracak
Video Haberler
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı