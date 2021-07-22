Araştırma: Pfizer/BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:30

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarının iki dozda Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına karşı, Alfa varyantındaki seviyeye yakın derecede etkili olduğu tespit edildi.

New England Journal of Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech ile AstraZeneca aşılarının iki doz uygulanmaları hâlinde Delta varyantına karşı yüksek oranda etkili olduğu gösterildi.

Araştırma, İngiltere'nin kamu sağlığı kurumu PHE'nin mayıs ayındaki bulgularını doğruladı.

DELTA VARYANTINDA YÜZDE 88 ETKİLİ

Pfizer/BioNTech aşısının Alfa varyantına karşı iki dozda yüzde 93.7 oranında, Delta varyantına ise yüzde 88 oranında etkili olduğu belirtildi.

AstraZeneca aşısı ise Alfa varyantına karşı yüzde 74.5 oranında etkiliyken, Delta varyantına karşı yüzde 67 oranında etkili olduğu açıklandı.

PHE daha önce iki aşının da tek dozda Delta varyantının semptomatik vakalarına karşı yüzde 30 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.