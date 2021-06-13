Avusturya - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

13 Haziran 2021 Pazar, 09:28

Euro 2020’nin üçüncü günü C Grubu ve D Grubu’nda oynanacak maçlara sahne olacak. C Grubunun ilk maçında Avusturya, Romanya’daki Arena Nationala’da Kuzey Makedonya’yı ağırlayacak.

19.00’da başlayacak maçı Andreas Ekberg yönetirken yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Stefan Hallberg yapacak.

2008’den bu yana dört turnuvanın üçüne katılan Avusturya şampiyonaya galibiyetle başlamak istiyor. Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den naklen yayınlanacak.



