İngiltere Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında bugün İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek
EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
10. kez katıldığı şampiyonada ilk finalini hedefleyen İngilizler, rakibini yenerek turnuvaya kayıpsız başlamak istiyor.
2018 Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ın ise EURO 2020'de ne yapacağı merak ediliyor. Organizasyonda 6. kez boy göstermeye hazırlanan ve iki kez çeyrek final heyecanı yaşayan Hırvatlar, bu kez daha da öteye gitmenin peşinde.
Mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den naklen yayınlanacak.
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