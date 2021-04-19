Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
Avusturya, korona virüs salgını ile mücadelede Rusya’dan 1 milyon doz aşı alınması için anlaşma yapıldığını duyurdu.
Avusturya, korona virüs salgını ile mücadelede yaşanan aşı krizinin ardından yalnızca Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını kullanacağını duyurdu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay almasının ardından tercihlerinin Sputnik V aşısı olacağını söyledi. Rusya’dan 1 milyon doz aşı alınması için anlaşma yapıldığını ifade eden Kurz, siparişin önümüzdeki günlerde verileceğini sözlerine ekledi.
Daha önce yaptığı açıklamalarda, şu ana kadar Avrupa’da yalnızca Macaristan’da kullanılan Sputnik V aşısı için EMA’dan onay bekleyip beklemeyeceklerine dair yorum yapmaktan kaçınan Kurz, “Her fazladan aşı hayat kurtarmaya yardımcı olacağı için EMA tarafından kısa sürede onay verilmesini umuyoruz” dedi.
Şubat ayında İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir makalede Sputnik V aşısının korona virüse karşı korumada yüzde 92 olarak açıklanmıştı.
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