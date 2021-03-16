Ayasofya İmamı Boynukalın'ı eleştiren Kübra Par, hedef tahtasına oturtuldu

16 Mart 2021 Salı, 12:45

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarının ardından başlayan tartışmaya AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de dahil olmuştu.

Medyanın kadın cinayetlerindeki tutumunu hedef alan Boynukalın, “Kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını” savunmuştu.

AKP’li Zengin ise “Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

KÜBRA PAR HEDEF TAHTASINA OTURTULDU

Habertürk yazarı Kübra Par, dünkü yazısında “Artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım. Ve bir kez daha söylüyorum; siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın.” çıkışında bulundu. Par, ayrıca “Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!" dedi.

Par yazısında Boynukalın'ın arkasında duranları da “bir grup azınlık” olarak değerlendirdi. Par, yazısının ardından hedef tahtasına oturtuldu. Sosyal medyada, #HadsizKübraPar başlıklı paylaşım etiketi açıldı. Hızla yükselen artan paylaşımlarla açılan etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.

SABAH YAZARI KAPLAN: NASİP OLMAYINCA OLMUYOR DEMEK Kİ

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü yazısında Kübra Par’ı hedef aldı. Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“En son Habertürk'ten Kübra Par, Özlem Zengin'in sözlerini kendisine kalkan yaparak Boynukalın'a ‘Hadsiz imam’ diyerek susturulmasını talep etmiş.

Kendisi de bir hoca kızı aslında ama nasip olmayınca, olmuyor demek ki... Bilmeyenler için amme hizmeti olarak İslam-101 dersi verelim o halde: İslam âlimleri, toplumsal her meselede konuşabilirler. Bu, onların hakkı veya ayrıcalığı değil, bizzat vazifeleridir. Sizin hakkınız da onlara katılmamak olabilir, susturmaya teşebbüs etmek değil.

İlahiyat camiası on yıllardır çeşitli yöntemlerle baskı altına alındığı için suya sabuna dokunmayanlara ‘hoca’ demeye alışmış olabilirsiniz. Ancak esas had bilmezlik, toplumsal bir meselede söz söylediler diye memuriyet kanununu sallayıp sansür çağrısı yapmaktır. ‘Hoca’ sıfatıyla anılan herkesi susturmaya meraklıysanız, şikâyetinizi öncelikle defalarca Cübbeli Ahmet'i ağırlayan Fatih Altaylı'ya iletiniz.

‘Hocalar sadece namaz kıldırsın’ bakış açısının da imam-hatip liselilere ‘ölü yıkayıcısı’ gözüyle bakanlardan bir farkı yoktur. Bence de herkes işini yapsın.”