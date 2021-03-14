AKP'li Zengin'e iktidarın barosundan tepki: "Bacım bıktık sizden, Müslümanları temsil etmiyorsunuz"

14 Mart 2021 Pazar, 12:39

Son dönemde Cumhuriyet'e ve laikliğe karşı söylemlerde bulunan arasında başı çeken isimlerden biri haline gelen Ayasofya 'baş imam'ı Mehmet Boynukalın, AKP içerisinde de taraflaşmalara neden oldu.

Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Cinayet cinayettir” demiş ve ‘kadın cinayeti’ kavramını eleştirip bu kavramla, ‘kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını’ savunmuştu.

Tepki çeken açıklamalarını şeriat hukukunu dayanak göstererek savunan Boynukalın, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i rahatsız etti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, konunun kendisine sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kadın – erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum"

"MÜSLÜMANLARI TEMSİL ETMİYORSUNUZ"

AKP'li Zengin'in Mehmet Boynukalın'ı eleştirmesi, bazı islamcı çevrelerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, Boynukalın'ın İslam'ın doğrularını anlattığını savunan sözkonusu çevreler, 'baş imam'a yönelik eleştirilerin iktidara zarar vereceği uyarısını da yaptı.

Zengin'i hedef alan isimlerden birisi ise ayrıca dikkat çekiciydi. Zengin'e "Bacım sizden bıktık" diyerek tepki gösteren bu kişi, AKP ve MHP işbirliğiyle geçtiğimiz yıl yasal altyapısı hazırlanılarak kurulan İstanbul 2 No’lu Barosu'nun Bakırköy Adli Yardım Sorumlusu Avukat Akif İstiklal Emre'ydi.

'Baş İmam' Boynukalın'ın sözlerini Twitter hesabından bir kez daha paylaşan Avukat Emre, Özlem Zengin'e seslenerek "Bacım senden ve senin gibilerden bıktık artık. Siz kimseyi, hiç bir Müslümanı, temsil etmiyorsunuz. Hadi Mehmet Boynukalın hocamızı bırakın başka yerde nifak çıkarın" ifadelerini kullandı.

Avukat Emre, Zengin'i hedef alan sözlerinin haberimizle birlikte gündem olmasının ardından bir açıklama yapmadan Twitter hesabını kapattı.

"ÇOK ÇEKTİK" DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 2020 yılında, 'çoklu baro' tasarısı henüz yasalaşmamışken konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada sözkonusu düzenlemeyi şu ifadelerle savunmuştu:

"Biz barolardan çok çekmiş insanlarız. Başörtülü bir kadın olarak bizi geçmişte çok incittiler. Hala hukuken sakinliğe ulaşmadığını düşünüyorum. Belki bu yapacağımız kanun içerisinde kılık kıyefetle bir düzenleme gelecek. Barolarla yapılan tartışmalar hep özgürlüklerin kısıtlanması üzerineydi. Siyasetin barolara girme tehlikesinden bahsediliyordu. 30 yıllık avukatlık hayatında gördüğüm çok siyasi yapılar maalesef. Meslek örgütü olmaktan çok uzaktı bugüne kadar. Bizim hedefimiz baroların asli görevlerine gelmesiyle alakalı bir adım."