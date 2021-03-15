Boynukalın'ın sözlerinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Habertürk yazarı Par, "Hadsiz imama karşı Özlem Zengin'in yanındayım" dedi

15 Mart 2021 Pazartesi, 11:41

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarının ardından başlayan tartışmaya AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de dahil olmuştu.

Medyanın kadın cinayetlerindeki tutumunu hedef alan Boynukalın, “Kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını” savunmuştu.

AKP’li Zengin ise “Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

HABERTÜRK YAZARI: BU HADSİZ İMAMA KARŞI ZENGİN’İN YANINDAYIM

Zengin ve Boynukalın arasındaki tartışmaya farklı kişilerden de yorumlar geliyor.

Habertürk yazarı Kübra Par, “Ayasofya İmamı’na karşı Özlem Zengin’in yanındayım” başlıklı yazısında “Artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım” ifadelerini kullandı.

Boynukalın’ın daha önce yaptığı açıklamaları özetleyen Par, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“’Kadın cinayeti’ sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan...

Diyanet İşleri Başkanı’nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen...

Anayasa Mahkemesi’nden Boğaziçi Rektörü'ne kadar herkesle polemiğe girerek sosyal medya fenomeni olmaya çalışan...

‘Laiklik Anayasa’dan kaldırılmalı’ gibi cümlelerle Cumhuriyet’in temel değerlerine karşı çıkarak AK Parti’nin demokrasi anlayışına büyük zarar veren...

Bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren...

Ve geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım!

Ve bir kez daha söylüyorum; siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın.”

“ALIN GÖREVDEN YA DA SÖYLEYİN SAHİDEN KENDİ İŞİNE BAKSIN”

“Bu tür hassas konularda hüküm verecek olan Din İşleri Yüksek Kurulu'dur” diyen Kübra Par, yazısını şöyle sürdürdü:

“Ayasofya Camii bu ülkenin en kutsal ortak değerlerinden biri. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan teveccüh gösterip kendisine önemli bir görev verdiler ama adam İslam’ın hoşgörülü yüzünü bütün dünyaya anlatmak yerine resmen şımardı ve kendini ülkenin en önemli din otoritesi zannetmeye başladı.

Daha fenası bu tavırlarıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya imamlığı makamına büyük zarar verdi.

Usulde hata yapan esasta da hataya mahkumdur.

Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!"