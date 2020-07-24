Ayasofya imamı, FETÖ etkinliğine katılmış!

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:47

Ayasofya'nın, Danıştay kararının ardından 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla kılınan ilk cuma namazında 3 imam ve 5 müezzin görev aldı. Namazda görev alan imamlardan Bünyamin Topçuoğlu'nun, 2013'te Erzurum'da düzenlenen “Hayatın Işık Kaynağı Kur'anı Kerim” adlı programı düzenleyen Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (Alınteri) etkinliğine katıldığı ortaya çıktı. Derneğin, FETÖ firarisi AKP Eski Milletvekili Hakan Şükür’ü ve FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ı destekleyen paylaşımlar yaptığı için 2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldığı ortaya çıktı.

OdaTV'de yer alan habere göre, 23 Aralık 2013'te Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Alınteri) tarafından “Hayatın Işık Kaynağı Kur'anı Kerim” adlı program düzenlendi. Programda Kur’an tilaveti verildi ve FETÖ lideri Fethullah Gülen’in 6 dakika süren Kur'an-ı Kerim konulu vaazı verildi. FETÖ liderinden “Hocaefendi” diye bahsedilirken programda bugün Ayasofya’da görev yapan Erzurum doğumlu Bünyamin Topçuoğlu da yer aldı.

DERNEK KHK İLE KAPATILDI

2016 yılında yayımlanan KHK ile kapatılan dernekler arasında Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Alınteri) de yer aldı.

Alınteri Derneği’nin sosyal medya hesabında, FETÖ firarisi AKP Eski Milletvekili Hakan Şükür’ü ve FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ı destekleyen paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Ayasofya'da imam olarak görev yapan Bünyamin Topçuoğlu'nun da, FETÖ'yü savunan, KHK ile kapatılan derneğin düzenlediği ve FETÖ liderinin vaaz verdiği programa katıldığı belirtildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz" demişti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıklamıştı.

Topçuoğlu ile verilen bilgi notunda şunlar yer almıştı:

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek.



