Ayasofya kararı Dünya'da yankı buldu
Danıştay'ın Ayasofya'nın müze statüsünü düşürüp cami yapılmasına ilişkin kararı sonrası dünyanın farklı yerlerinden tepkiler gelmeye başladı. Rusya'nın ardından Yunanistan da karara tepki gösterdi.
Rusya Ortodoks Kilisesi, “Ayasofya kararının daha büyük anlaşmazlıklara yol açabileceğini” belirterek gelişmeden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.
Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.
KARAR UYGAR DÜNYAYA KARŞI BİR PROVOKASYON
Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Yunanistan'dan ilk tepki geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" açıklamasında bulundu.
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