Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

12 Temmuz 2020 Pazar, 12:40

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Türkiye ve dünyada büyük etki yarattı. Muhahalefetten bazı kesimlerin bile sevinçle karşıladığı karar özellikle İslam coğrafyasında büyük etki yarattı. Batı'da ise tepki hakim.

ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

"Seçim için değil..." başlıklı yazısında Sarıkaya, AKP'den önemli isimlerle görüştüğünü belirterek erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Sarkaya'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle;

Ayasofya’nın ibadete açılması bir süredir aklının bir kenarında seçim bulunan siyaset kulisini yeniden hareketlendirdi.

Yakın gelecekte yapılacak seçimin hazırlık adımları olarak değerlendiren sayısı Meclis’te oldukça fazlaydı.

Hatta bazı AK Partili vekillerin de seçim beklentisine girmesine yol açtığını da söyleyeyim…

Cumhurbaşkanı ile sıklıkla görüşen milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yaptığım sohbetten çıkardığım sonuç şu ki Ayasofya adımı erken genel seçime yönelik değil…

Sadece bu konuda değil, başkaca atılan adımların da erken genel seçim ile anılmasından da rahatsızlar.

Çünkü erken seçim söylentisinin birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirdiğinin farkındalar.