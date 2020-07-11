Ayasofya'da ibadet için yapılacak düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başladı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:48

Fotoğraf: AFP (Ozan Köse)

Müze statüsü düşürülen ve 86 yıl sonra tekrar ibadete açılma kararı alınan Ayasofya'da, tarihi yapıda bulunan ikona ve sembollere ne olacağı netleşmeye başladı.

İNCELEME YAPILACAK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışmaların gelecek cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip Ayasoyfa Camii'ne gidip incelemelerde bulunacak. Bilindiği gibi Ayasoyfa'nın mevcut halinde 10'dan fazla ikona ve semboller var.

AÇILIR-KAPANIR TAHTA PERDELER

Kültür Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonolarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

DİĞER SEMBOLLERE DOKUNULMAYACAK

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; insan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak. Yetkililer 86 yıl önce cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığını söyledi.

ZEMİNE HALI DÖŞENECEK

Ayasofya Camii'nin zemininde nasıl bir değişiklik yapılacak? Yetkililer zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini belirtti. Çalışmalar yarından itibaren başlayacak, gelecek cuma gününe hazır olmak üzere devam edilecek.

15 TEMMUZ'A YETİŞEMEYEBİLİR

Yapılması gereken değişiklikler 15 Temmuz'a yetişmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor. Açılır kapılır perde sistemi ve zeminde yapılan değişikliklerin 15 Temmuz tarihinden sonra tamamlanacağı belirtildi