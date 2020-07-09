Ayasofya’da süreç uzayabilir

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Kamuoyunda Danıştay 10. Dairesi kararının önümüzdeki hafta içinde açıklanabileceğine ilişkin beklentiler oluşmasına karşın, kararın dosyadaki kimi eksiklikler gerekçe gösterilerek müzekkereler yazılması nedeniyle bu sürenin uzayabileceği öğrenildi.

Ayrıca, 2 Temmuz’da yapılan duruşmada, “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun, yani Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir” yönünde görüş bildiren Danıştay Savcısı’nın aksine bir karar verilebileceği de duyumlar arasında yer alıyor.

Dava sürecine ilişkin değerlendirme yapan hukukçular, dosyanın uluslararası boyutu da bulunan bir siyasi konu haline gelmesi karşısında Danıştay’dan hızlı bir karar çıkması olasılığını düşük buluyorlar.

Danıştay 10. Dairesi’nin alacağı karar, sürecin son noktası olmayacak. Başvuru halinde, dava dosyası, Danıştay Dava İdareler Kurulu’nun önüne gelebilecek.