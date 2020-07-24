Ayasofya'da yer kalmayınca Yenikapı Miting Alanı'nda namaz kıldılar
Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya, bugün kılınan Cuma Namazı ile yeniden ibadete açılırken, Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kılmak zorunda kaldı.
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılındı. Bazı vatandaşlar geceden geldiği Sultanahmet Meydanı'nda sabahlarken, bazıları da yoğunluktan dolayı Ayasofya'ya yaklaşamadığı için gözyaşlarına boğuldu.
Binlerce insan 86 yıl sonra ilk kez kılınacak namaz için Sultanahmet'e geldi. Yenikapı Meydanı'ndan Sultanahmet'e araçlar kaldırıldı. Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kılmak zorunda kaldı.
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