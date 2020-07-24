Oto galerisi değil Ayasofya'nın kapısı! Makam aracından geçilmedi

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:15

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılacağı ilk cuma namazına ise birçok sayıda siyasi isim katılım sağladı.

Ayasofya'nın önüne park edilen lüks makam araçları dikkat çekti.