Ayasofya’daki açılışa katılan vekillere korona uyarısı: Vekillerde vaka sayısı artabilir

Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün 300 binden fazla kişinin katıldığı açıklanan cuma namazı ile Kurban Bayramı’na ilişkin uyarılarda bulunan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, namazı kılan herkesin 14 gün içerisinde dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, buna milletvekillerini de dahil etti.



"ZATEN RİSKLİ BİR BÖLGEYDİ"

Bulut,“Zaten riskli bir bölgeydi ve son günlerde pozitif çıkan milletvekillerinin oraya gittiği biliniyor. 2-12 gün arası kuluçka süresi var ve 14 güne kadar uzanıyor. Bu namazdan sonra Meclis’te de vakaların sayısı artabilir. Çok dikkat etmeleri gerekir” diye konuştu.

RANDEVULU BAYRAMLAŞMA ÖNERİSİ

Kurban Bayramı’na ilişkin de vatandaşları uyaran Bulut, ‘randevulu bayramlaşma’ önererek, “Önceden telefonla arayarak gitmeli, çat kapı gidilmemeli. 4 metrekare başına bir kişi düşecek şekilde bayramlaşma yapılmalı. Özellikle yaşlı nüfus riskli. Ziyaretleri saatler arasına serpiştirmeli” dedi.

SIKI ÖNLEMLERLE ATLATILMAZSA VAKA SAYISI ARTAR

Kurbanın alınması ve kesilmesi sırasında da koronavirüs önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, şu tavsiyede bulundu: “Kurban pazarlarını halk sağlığı ekipleri ve belediye ekipleri denetlemeli. Bu alanlarda fazla insan birikmemeli. Kesimler sabahın erken saatlerine yığılmamalı. Kesimler güne serpiştirilmeli. Bayramı sıkı önlemlerle atlatamazsak, önümüzde 2 hafta içerisinde vaka artışıyla karşılaşırız.”

‘GRİP AŞISI KAMPANYASI BAŞLATILMALI’

Türkiye’de ikinci dalga pikini Kasım, Aralık itibariyle bekleyen Bulut, Eylül ayında gribin görülmesiyle beraber vakaların artışa geçebileceğini kaydederek, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın bir aşı kampanyasıyla insanlarımıza grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Grip aşısı yapılırsa, hem semptomların karışması ve sağlık hizmetinin yürütülmesinde karmaşanın olmamasını sağlar. Hem de komorbidite (tıpta bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumu) açısından diğer enfeksiyonların üst üste binerek ölüm oranını hızlandırmasının önüne geçilir.”



