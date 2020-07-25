Ayasofya'nın açılışından geriye bu manzara kaldı
Ayasofya'da kılınan cuma namazının ardından Sultanahmet çevresinde bırakılan çöpler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı. Sultanahmet'teki kalabalığın ardından geriye çöp yığını kaldı.
Kılınan cuma namazının ardından oluşan görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.Namazın sona ermesiyle birlikte Ayasofya civarında çöp dağlarının oluştuğu görüldü.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sultanahmet meydanı da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin kişinin katılım gösterdiğini açıkladı.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması