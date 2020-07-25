Ayasofya'nın açılışından geriye bu manzara kaldı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:13

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı. Sultanahmet'teki kalabalığın ardından geriye çöp yığını kaldı.

Kılınan cuma namazının ardından oluşan görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.Namazın sona ermesiyle birlikte Ayasofya civarında çöp dağlarının oluştuğu görüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sultanahmet meydanı da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin kişinin katılım gösterdiğini açıkladı.