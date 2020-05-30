Ayasoyfa açılsın talepli yürüyüşe yurttaştan tepki
Ayasofya Müzesi’ne yürümek isteyen gruba, yurttaşlar, “Bu insanlara uymayın, bunlar provokatör. Bağırarak bu işler olmaz” diyerek tepki gösterdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri kapalı olan cami ve mescitlerde 2.5 ay sonra ilk kez dün cuma namazı kılındı.
Sultanahmet Camisi’nde kılınan namazın ardından bir grup, “Ayasofya açılsın, zincirleri kırılsın” diyerek Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesi için yürüyüş düzenlemek istedi ancak polis izin vermedi.
İstanbul’da yurttaşlar en çok Sultanahmet Camisi’ne akın etti. Yurttaşlar, caminin avlusunda ve bahçesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılındı.
Namazın ardından bir grup Ayasofya Müzesi’nin cami yapılması için yürüyüş yapmak istedi. Ancak gruba polis izin vermedi. Sosyal mesafe kurallarına uymayan grup, “Ayasofya açılsın, zincirleri kırılsın” diye slogan attı.
Ayasofya Müzesi’ne yürümek isteyen gruba, yurttaşlar, “Bu insanlara uymayın, bunlar provokatör. Bağırarak bu işler olmaz” diyerek tepki gösterdi.
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