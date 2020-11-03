Ayda’nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı

03 Kasım 2020 Salı, 12:05

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in ardından bir umutlu bekleyiş de annesi Fidan Gezgin için sürüyordu.

Ancak ekipler Ayda’nın çıkarılmasının ardından kızıyla beraber enkaz altında kalan annesinin cansız bedenine ulaştı.