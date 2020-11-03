Ayda’nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'deki depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşmiş 3 yaşındaki Ayda Gezgin kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ayda'nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 12:05
Ayda’nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in ardından bir umutlu bekleyiş de annesi Fidan Gezgin için sürüyordu.

Ancak ekipler Ayda’nın çıkarılmasının ardından kızıyla beraber enkaz altında kalan annesinin cansız bedenine ulaştı.


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