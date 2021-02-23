Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK'ya başvurdu

23 Şubat 2021 Salı, 16:24

Halka arzda konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Türkiye'de portföyü sadece yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan en büyük üreticilerinden biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin çoğu hidroelektrik santrali olmak üzere 1,020 MW kurulu güçte 25 yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Santrallerden bazıları kamunun sabit dolar fiyatla elektrik alım garantisi verdiği YEKDEM mekanizması tarafından destekleniyor.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "Sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz... 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Aydem Yenilenebilir SPK'ya halka arz için geçen yıl başvurmuştu. Konuya yakın bir kaynak, halka arz zamanlamasının tekrar müzakere edildiğini ve bu konuda tekrar müzakere edilerek başvurunun yapıldığını belirtti.

Konuya yakın bir kaynak halka arz için ilk olarak Ağustos ayında SPK'ya başvuruda bulunan şirketin geçen yıl salgın nedeniyle küresel anlamda halka arzlara olan ilginin azalması sonucu çalışmayı askıya aldığını, ancak yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte tekrar başvuruda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters