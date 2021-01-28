Aydın-Denizli otobanı sözleşmesiyle ilgili sorular yanıtsız

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, toplam maliyeti 7 milyar lirayı bulacağı belirtilen Aydın-Denizli otobanı için yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını gizledi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aydın - Denizli arasında yapılacak 163 kilometrelik otobana ilişkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede, otoban için yüklenici firma Fernas İnşaat ile sözleşme imzalandığı anımsatıldı ve proje tutarının 7 milyar lirayı bulabileceğinin ifade edildiği belirtildi. Önergede, yap - işlet - devret modeliyle ihale edilen proje için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yüklenici firmaya 35 bin araç geçiş garantisi verdiği ve geçiş ücretinin kilometre başına Avro cinsinden 5 cent olarak fiyatlandırıldığı iddiası da yer aldı. Karaca, söz konusu projenin toplam yatırım maliyeti, araç başına verilen garanti miktarı ve garantinin neye göre belirlendiği gibi sorulara yanıt istedi.

‘ÇOK OTOBAN YAPTIK’

Bakanlıktan verilen yanıtta 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de otoyol uzunluğunun 3 bin 523 kilometre olduğu ve bunun bin 809 kilometresinin 2002 - 2020 yılları arasında yapıldığı anlatıldı. Toplam 273 kilometrelik otoyol projesi yapımının devam ettiği belirtilen yanıtta projelere esas araç geçiş sayılarının Ulaşım Ana Planı verileri ışığında belirlendiği ifade edildi.

Yanıtı gazetemize değerlendiren Karaca “İhale bedelinin ne kadar olduğu, vatandaşın cebinden garanti ödemesi kapsamında ne kadar çıkacağı gibi vatandaşımızın çıkarları ve menfaatlerini önceleyen ya da bilgi edinme kapsamında hakkı olan sorular sordum. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı öyle bir cevap verdi ki gerçekten akıllara zarar. Aslında bakana çok kızmamak, çok eleştirmemek gerekir çünkü kendisinin de bu sorulara yanıt verecek gücü, yetkisi yok. Bakanın da tüm bakanlıkların da bu anlamda sorumlulukları yüksek ama hiçbir şekilde görevleri, yetkileri yok. Tüm yetki tüm görev sadece saraydaki tek adamda” diye konuştu.