Aydın Sahne: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden müzisyenlere destek konseri

28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:19

Pandemi dönemi boyunca sahnelerinden ve dinleyicilerinden uzak kalan müzisyenler, bu süreçten en olumsuz etkilenen meslek gruplarından biri oldu. Bu süreçte sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olan ve desteklerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlerle ortak olarak geliştirdiği “Aydın Sahne” konserleriyle sanatı vatandaşlarla, müzisyenleri de dinleyicileriyle buluşturdu.

Aydın’ın 5 farklı noktasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen konserlere bu hafta sonu da yeni sanatçılarla devam edildi. Vatandaşların keyifli anlar yaşadığı “Aydın Sahne” konserlerinde sahne alan sanatçılar ve vatandaşlar, düzenlenen bu organizasyon ile moral bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Müzisyen Gökhan Koçak, “Mesleğimizin dışındaki işleri yapmak zorunda kaldık. Geçim çok zor. Enstrümanlarımızı sattık sadece bir tefim kaldı. Biz insanların haklarını, emeklerini değil; sevdiği şarkıları çalan insanlarız. Müzik susmasın” dedi. Aydın Sahne konserleri düzenleneceği haberini aldığında çok sevindiğini belirten Koçak “Bir derdimize ilaç olacak. Benim gibi müzisyen olacak arkadaşlarımın adına sevindim. Bir buçuk sene çok kara geçti. Aydın yine kendini belli etti. Bu düzenleme için çok değerli başkanımız Özlem Hanım'a, Topuklu Efe'mize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KENDİ MESLEĞİMİZİ YAPAMADIK, ÜZÜLDÜK”

Pandemi döneminde farklı işler yapmak zorunda kaldıklarını belirten klarnet sanatçısı Günay Sarıkaya, “Pandemiden dolayı çok zorluklar yaşandı. Bu arada başka işlerde yaptık. Pazarcılık, esnaflık yaptık ama başarılı olamadık. Kendi mesleğimizi yapamadık, üzüldük. İşimizi yapmak istiyoruz. Bize bu avantajı sunduğu ve bizi buraya davet ettiği için Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“AYDINLILAR SANATTAN UZAK KALMAYACAK”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ikincisi düzenlenen bu etkinlerin devam edeceğini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu konserlerin ikincisi yapıldı ama devam gelecek. Aydınlılar sanattan, Aydınlı sanatçılar da dinleyicilerinden uzak kalmayacak” dedi.