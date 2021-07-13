Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu

13 Temmuz 2021 Salı, 21:25

Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 142 maçta 11 gol atıp 22 asist üretti.