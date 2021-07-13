Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu
Bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Aydın Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu.
Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 142 maçta 11 gol atıp 22 asist üretti.
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