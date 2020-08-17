Aydın'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:46

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Alinda Antik Kenti yakınlarında yeni bir oda mezar keşfi yapıldı. Nekropol alanı dışında keşfedilen mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk oda mezar olma özelliğiyle de bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 23 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın'da, yeni bir keşif daha yapıldı.

Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandırırken bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazıları sonrasında bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlatılırken, keşif yerini ziyaret eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, keşfin Aydın için çok önemli ve sevindiren bir gelişme olduğunu belirtti.

Yapılan temizleme çalışmaları sonrasında mezarın MÖ 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilirken, MS 2. yüzyıla kadar kullanıldığının tespit edildiğini ifade eden Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Burada arkeolojik yüzey araştırmalarına başladığımızda bu bölgedeki parsellerde neler bulabiliriz, hangi yapılar var, onları tespit etmeye çalıştık ve bu mezarı keşfettik. Mezarın içerisine girdiğimizde bir yazıt bulduk ve yeni bir keşif olduğunu anladık. Burası bizim için çok önemli bir mezar, çünkü Alinde Antik Kenti'nde ilk defa yazıtlı bir mezar keşfettik. İlk defa bir oda mezarın içerisinde yazıt var ve mezarın Thyion oğlu Kresidemos adına yapıldığı öğrendik. Aydın Müzesi tarafından yapılan temizlik çalışmalarında antik çağdan günümüze kadar bu mezarın defineciler tarafından soyulmuş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda mezar içerisinde 1 adet kandil, 2 adet Roma dönemine ait bronz sikke ve çok sayıda seramik parçası bulduk. Böyle yeni ve önemli bir mezar bulmamız açısından sevinçliyiz" dedi.

