Aydın’da yol kesen grup, 2 kişiyi darbetti

05 Ağustos 2021 Perşembe, 17:01

Efeler ilçesinin Umurlu Emirdoğan Mahallesi’nde dün gece iddiaya göre, Balıkesir plakalı bir aracın orman yakmak için bölgeye geldiği söylentisi üzerine 100 kişilik bir grup aracı durdurdu, aracın içindeki 2 kişiye linç girişiminde bulundu.





Saldırının ardından mahalleye giden jandarma, darbedilen 2 kişiyi gözaltına alarak, Efeler Jandarma Karakolu’na götürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun “Gebersinler” sloganı ve hakaretlerle 2 kişinin içinde bulunduğu jandarma aracının önünü kesmeye çalıştığı belirtildi.

Tedavi altına alınan şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Emirdoğan Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinleri tarafından mahalle dışından gelen bir araç durdurulmuş, ormanı yakmak maksadıyla bölgeye geldikleri değerlendirilerek vatandaşlarla araçtakiler arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan incelemede, şahısların; orman yangını ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ve arkadaşlarından birisinin kız arkadaşı ile buluşacağından dolayı mahalleye geldikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli tahkikatlar yapılmaktadır" denildi.