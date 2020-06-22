Aydınlanma çınarlarını özlemle andık

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Aydınlanmanın iki çınarı, gazetemiz başyazarı İlhan Selçuk ve gazetemiz çizeri, duayen karikatürist Turhan Selçuk’u 10. ölüm yıldönümlerinde özlem ve saygıyla andık. Törende konuşan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, “İlhan ve Turhan ağabeylerin huzurunda tüm Cumhuriyet emekçileri adına söz veriyorum. Onların ilkelerinden bir milim dahi sapmadan her gün Türkiye’nin en iyi gazetesini çıkaracağız. Atatürk Cumhuriyeti’nin var olması, yaşaması için de bu gazetede mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ANMA TÖRENİ

Gazetemizin başyazarı İlhan Selçuk’un 10. ölüm yıldönümünde, İlhan ve Turhan Selçuk’un Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Aydınlar Mezarlığı’ndaki gömütleri başında dün anma töreni düzenlendi. Törene CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı İrfan Hüseyin Yıldız, Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Arslan, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, gazetemiz yazarı Miyase İlknur, Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, eski Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve Cumhuriyet Okurları (CUMOK) katıldı.

‘SIKINTILI BİR DÖNEM’

Sıkıntılı bir dönem’ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, koronavirüs salgını nedeniyle istemeden dar kapsamlı bir anma etkinliği yapıldığını belirterek gelecek yıl yapılacak anma etkinliği için şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi. Altıok, “Ülkemiz çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gazetecilerin tutuklandığı, tehdit edildiği, gazetelerin kapatılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz ve şunu çok iyi anlıyoru: İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk gibi değerlerin tam anlaşılmadığı ve anlatılamadığı bir süreçten geçtiğimiz için çok üzgünüm” diye konuştu.

‘İZLERİ SİLİNEMEZ’

Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, “Onlar yaşamları süresince haksızlıklara karşı hep birlikte yürüdüler. Bıraktıkları izler öylesine güçlü ki hiçbir zaman silinemez. Günümüzde daha da artarak vahşi kapitalizm, acımasızlık, vicdansızlık, dünyayı sardı. Şunu çok merak ediyorum: İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk son 10 yılı nasıl değerlendirirdi? Onları gerçekten çok özlüyorum” diye konuştu.

DÜŞÜNCELERİ YAŞAYACAK

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan da gençlik yıllarının Selçuk kardeşlerin eserlerini okuyarak geçtiğini belirterek “Türkiye gerçekten karanlık günlerden geçiyor. Korkmadık, korkmayacağız. İlhan ağabeyler, Turhan ağabeyler gibi insanların düşüncelerini bu döneme aktaracağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Kimse şüphe etmesin, Türkiye çok karanlık dönemlerden geçti. Mustafa Kemal gibi önderler çıkardı. Bu ülkeye hiçbir şey olmaz” diye konuştu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise “İlhan ve Selçuk kardeşler Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucularıydı. Bu ilkeler doğrultusunda bedel ödediler. Bu bedeli de Cumhuriyet’in var olması için ödediler. Biz de onlardan kalan bayrağı ileriye taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilkelerinin, demokrasinin, hukuğun var olması için hep birlikte o ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğiz” dedi.

BÜYÜK MUTLULUK

Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı İrfan Hüseyin Yıldız da “Vakıf başkanımız Alev Coşkun’un saygı ve sevgilerini iletiyorum. İlhan ve Turhan Selçuk kardeşler fikirleriyle yön verdiler. Ne mutlu bana ki ben onların muhabbetlerine katıldım, fikirlerini dinledim. Benim fikir babamdı onlar. Bugün Babalar Günü’nde burada onların huzurunda olmak büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.