Aydos Ormanı'nda bir yangın daha!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:47

Sürekli çıkan yangınlarla gündemde olan Aydos Ormanı'nda, yine bir yangın çıktı.

Kartal ilçesine yakın bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor.