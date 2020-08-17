Aydos Ormanı'nda bir yangın daha!

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:47
Abone Ol google-news

Sürekli çıkan yangınlarla gündemde olan Aydos Ormanı'nda, yine bir yangın çıktı. 

Kartal ilçesine yakın bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. 


Video Haberler