AYGM, Danıştay’ın ihale kararını uygulama gereği görmedi

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Danıştay’ın iptal ettiği Bursa metro ihalesi, yeniden aynı usulle ihale edildi. Yeniden görülen ihale 3 milyon TL yükseltilerek aynı firmaya verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Tam kapanmada tam usulsüzlük yapılıyor. Danıştay’ın iptal gerekçesi olan ‘pazarlık usulüyle ihale’ tekrar yapıldı. İhale aynı firmaya bu kez daha yüksek bedelle verildi. Nereden bakarsanız bakın hukuksuzluk ve kamu zararı var” dedi.

CHP’li Akın, Bursa’da Emek-Şehir Hastanesi arasına yapılacak raylı sistem hattıyla ilgili ihalenin, Danıştay 13. Dairesi’nce “istisna olması gerekirken ‘21-B’ pazarlık usulüyle belli firmaların davet edilerek yapılmasının rekabete aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edildiğini anımsattı. Akın, “Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) söz konusu ihalenin iptal edilmesine neden olan pazarlık usulüyle tekrar ihale süreci başlatmak için bu hafta başında düğmeye bastı. Kapalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen ihaleye yine kapalı şekilde sadece bazı firmalar davet edildi. İhale aynı firmaya bu kez daha yüksek bedelle verildi. Daha önce 1.6 milyar TL olan bedelin 1.9 milyar TL’ye çıktığını duyuyoruz. Hem usulsüzlük yapılıyor hem de 300 milyon lira tutarında kamu zararı yaratılıyor. Bu ihaleyi şeffaf bir şekilde yapsaydınız ne iptal edilirdi ne de ikinci kez yapılan ihalede bir kamu zararı oluşurdu. Tam kapanmada tam usulsüzlük yapılıyor” ifadelerini kullandı.

AKIN’DAN SORULAR

Akın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şu soruları yöneltti: “AYGM neden Danıştay’ın iptal gerekçesinde vurguladığı rekabetin oluşması için şeffaf bir ihale yöntemini benimsemiyor? İptal edilen ihaleyi 1.6 milyar TL’ye alan Taşyapı ve Söğüt firmasının bu kez 1.9 milyara ihale aldığı bilgisi doğru mudur? Ortaya çıkan fark açık bir kamu zararı değil midir?” l ANKARA



