Ayhan Barut, kaçak içki zehirlenmelerine karşı iktidarı göreve çağırdı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:29

Yurtta son dönemde yeniden artışa geçen sahte içki kaynaklı ölümler Meclis gündemine taşındı.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, kamuoyunda 'sahte içki' olarak bilinen kaçak içki tüketimine bağlı metil alkol zehirlenmelerinin can almayı sürdürdüğünü belirterek iktidarı etkin önlem almaya ve denetimleri arttırmaya, bu duruma neden olan sorunları çözmeye çağırdı.

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

Son olarak Tekirdağ'da 9 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdiğini aktaran CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut kaçak içkilerin ocakları söndürmeye devam ettiğini bildirdi. Her yıl tekrarlanan ve sürekli olarak gündeme gelmesine karşın önlem alınamayan kaçak içki konusunun toplumsal bir yaraya dönüştüğünü ifade eden Barut, iktidarı sorunları görmezden gelmemeye çağırıp etkin önlem alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını talep etti.

"BU FACİAYI DURDURALIM"

Halk sağlığının korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Toplumda kabul edilmek istenmese de ne yazık ki sahte olarak nitelenen kaçak içki tüketimi mevcut. Bu durumun bir çok nedeni var elbette. Bunların başında da yaşamı felç eden ekonomik kriz ve iğneden ipliğe her şeye yapılan zamlar geliyor. Mesela alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi zamları ne acıdır ki insanları kaçak üretim ve tüketime yönlendiriyor. Bu vahim hata nedeniyle toplumda büyük bir sorun yaşanıyor. Yurttaşları sadece vergi alacak kişiler olarak gören anlayışı asla kabul etmiyoruz. Alkollü içkilere ve vergilere yapılan zamlar canımızı yakmayı sürdürüyor. Uzmanlar, metil alkol zehirlenmelerinin körlüğe ve ölümlere yol açtığını, komaya soktuğunu bildiriyor. Gelin ülkemizde sürekli gündeme gelen bu acı tabloyu değiştirelim. Etkin önlem alalım, bu faciaya yol açan nedenleri ortadan kaldırıp denetimleri arttıralım. Daha fazla can kaybetmeden bu faciayı durduralım."