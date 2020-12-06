Ayhancan Güven’den Bahreyn’de çifte zafer
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn’in 3. ve 4. yarışında zafere ulaştı.
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn’in 3. ve 4. yarışında zafere ulaştı.
Şampiyonada ilk kez yarışan Ayhancan Güven, Bahreyn Uluslararası Pisti’nde koşulan sezonun 3. ve 4. yarışlarında zirvenin sahibi oldu. Formula 1’in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn’e özel davet alarak katılan Ayhancan Güven, iki yarışa da pole pozisyonunda başladı. Cumartesi ve pazar günkü yarışlarda hatasız sürüşlere imza atan Güven, podyumun zirvesini kimselere bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Ankara’da ‘hilafet’ sessizliği
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Yandaşa 16 milyar TL
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Ankara’da ‘hilafet’ sessizliği
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Yandaşa 16 milyar TL
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’